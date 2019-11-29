Военная полиция РФ провела патрулирование в провинции Алеппо
В Сирии усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами - Авшария, Аджами - Каракозак в провинции Алеппо», - заявил он.
Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по двум маршрутам: Квайрес - Эль-Хура - Афан - Мост - Квайрес и Квайрес - Метрас - Хараб-Бал - Кобани - Квайрес.
При этом на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.
Всего за прошедшие сутки зафиксирован 21 обстрел.
«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Джанаджик, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Чекурджак, Кульджок, Мортлу, Кинсибба, Кермель, Сараф провинции Латакия; Ард-Эль-Баб, Кара-Джурн, Дар-Хардата провинции Хама; Эс-Салихия, Хан-Шейхун, Телль-Ас, Синджар провинции Идлиб», - добавил Боренков.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.