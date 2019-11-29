В Академии Генштаба ВС РФ обсудили угрозы безопасности России
В проведении круглого стола приняли участие представители органов государственной власти, военного управления, общественных организаций.
© Фото: Минобороны России
Сегодня в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся круглый стол «Россия в изменяющемся мире: вызовы, опасности, угрозы и противодействие им».
Целью проведения круглого стола была оценка существующих вызовов и угроз национальной безопасности России для выработки комплекса мер противодействия.
В проведении круглого стола приняли участие представители органов государственной власти, военного управления, общественных организаций, академий наук, ведущих высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений страны.
По итогам мероприятия было принято решение сделать данный круглый стол постоянной действующей площадкой для обсуждения актуальных мер обеспечения национальной безопасности.