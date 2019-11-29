Фрегат «Адмирал Касатонов» отстрелялся ракетами «Калибр» и «Оникс» в Белом море

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» в рамках испытаний выполнил в Белом море стрельбы ракет «Калибр» и «Оникс», которые успешно поразили мишени. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Фрегат выпустил по одной крылатой ракете "Калибр" и "Оникс" из штатных пусковых установок. Ракеты успешно поразили мишени. Запись телеметрии полета ракет выполнил экипаж самолета Ил-20, а осмотр мишеней провел самолет Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота», - говорится в сообщении.

Стрельбы проводились в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний.

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4 000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.