Бой под водой: как курсантов ДВОКУ учат сражаться с диверсантами на глубине

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища приступили к изучению программы легководолазной подготовки. Занятия проводят квалифицированные инструкторы.

Учебно-боевые занятия проходят по следующему сценарию: водолазы условного противника готовят диверсию на глубине, устанавливают магнитные мины, способные нанести серьезный урон кораблям. Группа морпехов погружается, разделяется и застает диверсантов врасплох.

Курсанты регулярно занимаются военно-прикладным плаванием в снаряжении с оружием - как в бассейнах, так и в открытой воде, проводят учения. Программа обучения почти такая же, как у боевых пловцов. Всего через полгода каждый из них сможет вступить с противником в рукопашную на глубине до 20 метров.

В училище много поклонников плавания в ледяной воде. В День Морской пехоты курсанты устроили праздничный заплыв в месте слияния рек Амур и Зея. Морпехам необходимо было преодолеть дистанцию 100 метров вольным стилем, не намочив флаг морской пехоты.

Отметим, что именно курсанты ДВОКУ много лет становятся лидерами профессиональных состязаний. В том числе, они действующие чемпионы мира в конкурсе АрМИ-2019 «Морской десант».