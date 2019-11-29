Против боевиков с химоружием: пятая учебно-боевая задача «Взвода»

Миссия, основанная на реальных событиях: очередное испытание участники уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицеров проходят на полигоне Кара-Хаак в Туве.

Во время выполнения спецоперации им пришлось отразить атаку условных боевиков, которые, по легенде, проникли в Восточную Сибирь и начали устраивать теракты, причем используя не обычные боеприпасы, а химические.

Задача наших бойцов - разведать расположение противника и провести штурм.

Чтобы выполнить пятую учебно-боевую задачу в рамках проекта, «Взводу» отвели только 24 часа.

Смотрите в это воскресенье, 1 декабря, в 09.40 на «Звезде».