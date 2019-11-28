Врачи из госпиталя им. Бурденко начали работать в сирийском Камышли

Российские врачи приступили к работе в поликлинике сирийского города Камышли. Для работы в Заевфратье прибыли специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко.

Жители города неделями ждали медицинской помощи, каждый день перед главной больницей они часами стояли в очереди. Но всем помочь местные врачи - просто не в состоянии, слишком мало их осталось после войны. Теперь им помогают российские специалисты.

«На дружественную сирийскую землю прибыл медицинский отряд в составе лучших специалистов медицинской службы Министерства обороны Российской Федерации. Мы готовы оказать квалифицированную помощь всем жителям вашего города, которые в ней нуждаются», - сказал на торжественной встрече заместитель командира медицинского отряда подполковник медицинской службы Вадим Кузьмин.

В Камышли российские специалисты прибыли с самым современным оборудованием и лекарствами. Все медикаменты выдают с собой,​ чтобы лечение можно было продолжать и дома.

Врачи отмечает, что почти все диагнозы - с пометкой хроническое заболевание. Долгое время сирийцы их не лечили, в городах, охваченных войной, было не до диагностики.

Военные медики здесь с собственным транспортом, чтобы оказывать помощь тем,​ кто в городской госпиталь приехать не может. С этого дня наши врачи вместе с гуманитарным колоннами​ будут выезжать в самые отдаленные населенные пункты. Поэтому и все оборудование мобильное: целая диагностическая лаборатория легко помещается в обычный​ армейский​ УАЗ.