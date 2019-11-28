Московские школьники вступили в ряды «Юнармии» в Музее Победы

В Музее Победы 27 ноября состоялось торжественное посвящение школьников в юнармейцы.

Мероприятие началось с возложения цветов к монументу «Скорбь» в зале Памяти и Славы. Школьники почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Затем более 200 учеников московских школ дали клятву всегда быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки.

© ФГБУК «Музей Победы»

Здесь на мраморных пилонах высечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и России. Почетные гости, поздравляя юных москвичей с этим значимым в их жизни событием, призвали их быть достойной сменой героям прошлого.