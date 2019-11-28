МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео

На Камчатке в рамках проверки несения боевого дежурства по противовоздушной обороне летчики-истребители отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота осуществили перехват условного нарушителя воздушного пространства России.

Для создания условий, приближенных к реальным, роль «нарушителя» границы выполнял экипаж самолета МиГ-31. Ему была поставлена задача под прикрытием непогоды проникнуть на высокой скорости в воздушное пространство в зоне ответственности сил Тихоокеанского флота.

На перехват «нарушителя» по тревоге поднялся высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил морской авиации ТОФ. Полет выполнялся в сложных метеоусловиях при значительной облачности и минимуме погодных условий, которые сложились сейчас на Камчатке в результате воздействия на полуостров циклона.

В заданном районе экипаж истребителя выполнил самостоятельный поиск цели: условный нарушитель был обнаружен, классифицирован и сопровожден за пределы воздушного пространства страны.