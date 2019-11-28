Опубликовано видео пуска баллистической ракеты «Тополь»

Министерство обороны России показало видео пуска баллистической ракеты «Тополь».

На кадрах, которые оказались в распоряжении «Звезды», видно, как ракета уходит в ночное небо, оставляя за собой яркий след.

«Тополь» был запущен с полигона Капустин Яр в Астраханской области, преодолел более трех тысяч километров, после чего учебная боевая часть ракеты успешно поразила цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.