Шойгу заявил о планировании применения коалиционной группировки войск России и Киргизии

Россия оказывает Киргизии помощь в укреплении национальных Вооруженных сил, наращивает боевой потенциал своей военной базы, дислоцированной на территории республики, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Важными направлениями двусторонних отношений остаются обеспечение объединенной российской военной базы на территории Киргизии и наращивание ее боевого потенциала. Оказываем помощь в укреплении киргизских Вооруженных сил», - сказал Шойгу в четверг на переговорах с начальником Генштаба Вооруженных сил Киргизии Райимберди Дуйшенбиевым.

По оценке Шойгу, военное сотрудничество России и Киргизии «динамично развивается».

«Осуществляется совместное планирование применения российско-киргизской коалиционной группировки войск, а также их практическое взаимодействие в ходе различных учений», - сказал министр обороны РФ.

Он отметил, что в текущем году подразделения Вооруженных сил Киргизии приняли участие в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019».

«Один из его эпизодов был отработан на киргизском полигоне Эдельвейс. Также военнослужащие наших стран успешно выполнили общие задачи в ходе совместных учений ОДКБ "Боевое братство"», - напомнил глава российского военного ведомства.

В ходе встречи он предложил уточнить порядок дальнейшей работы и утвердить план российско-киргизского сотрудничества в военной сфере на следующий год.