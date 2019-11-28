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Главное управление вооружения ВС РФ отметило 90-летний юбилей

Наталья Вальханская
20:42 28.11.2019
В рамках торжественного мероприятия состоялся концерт военных музыкальных ансамблей.
© Видео: ТРК Звезда

Главное управление вооружения Вооруженных сил  РФ, курирующие разработки нового оружия и исполнение Гособоронзаказа, отметило свой 90-летний юбилей в Центральном академическом театре Российской армии.

В рамках торжественного мероприятия состоялся концерт военных музыкальных ансамблей, а также презентована книга, посвященная истории этого военного органа. В нем принял участие замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Посвятив всю свою жизнь военному делу, совершенствованию системы технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации,  ваш коллектив был и остается надежным защитником национальных интересов нашей Родины и гарантом укрепления ее обороноспособности», - сказал, выступая на открытии концерта Криворучко.

Замминистра подчеркнул, что благодаря работе специалистов управления ВС РФ и другие силовые структуры сегодня обеспечены  необходимыми средствами вооруженной борьбы для «гарантированно успешного выполнения своих задач на любых театрах военных действий».

Датой создания Главного управления вооружения ВС РФ принято считать 28 ноября 1929 года. Именно тогда была учреждена должность начальника вооружений Рабоче-крестьянской Красной армии и формируется Служба вооружений РККА в составе Технического штаба начальника вооружений, отделов изобретений и стандартизации.

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