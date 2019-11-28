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В Пансионе воспитанниц Минобороны стартовал Всеармейский молодежный форум

Андрей Аркадьев
18:47 28.11.2019
На встрече обсуждались вопросы, связанные с новыми тенденциями современного театрального искусства, а также с особенностями развития взаимоотношений зрителя с театром.
В Пансионе воспитанниц Минобороны стартовал Всеармейский молодежный форум
© Фото: ТРК "Звезда"

В Пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации состоялась торжественная церемония открытия Всеармейского молодежного культурного форума, посвященного Году театра в России.

С приветственным словом и поздравлениями к участникам форума обратился начальник Управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ, полковник Игорь Муравлянников.

«Дорогие друзья! В рамках Года театра в России каждый суворовец, нахимовец, кадет посещали региональные, столичные театры, где смотрели уникальные постановки. Вы прикоснулись к удивительному виду искусства, в котором невозможно дважды сыграть одинаково, где не бывает дублей. Многие из вас и сами участвовали в театральных постановках», - сказал он.

Муравлянников добавил, что в этом году большую работу провели воспитанницы Пансиона Министерства обороны Российской Федерации. В рамках проекта «Магия театра: путешествие во времени» девочки посетили города России, в которых познакомились с театральным творчеством региональных коллективов. В Казани, Новосибирске и Санкт-Петербурге воспитанницы представили литературно-музыкальную композицию «Любите ли вы театр?..», которая никого не оставила равнодушным.

© ТРК "Звезда"

В рамках форума его участники обсудили со спикерами важные вопросы, связанные с новыми тенденциями современного театрального искусства, а также с особенностями развития взаимоотношений зрителя с театром, с его возможностью сегодня играть общественно-значимую роль. Воспитанники общеобразовательных довузовских организаций Минобороны России воспользовались уникальной возможностью пообщаться со знаменитыми театральными деятелями и задавали интересующие их вопросы спикерам в области театрального искусства.

Всеармейский молодежный культурный форум, посвященный Году театра в России, в котором принимают участие 23 общеобразовательных довузовских организации Министерства обороны Российской Федерации, проводится в Пансионе МО РФ 28 и 29 ноября. Программа форума включает в себя деловую, творческую и культурную части. Участники посетят ведущие столичные театры России, примут участие в мастер-классах от знаменитых театральных деятелей и представят свои творческие номера. Партнерами форума выступают: Российский институт театрального искусства - ГИТИС, Московский музыкальный театр «Геликон-опера», Государственный академический Большой театр России, Московский театр Мюзикла, театр им. Евгения Вахтангова, Академический театр «Русская песня», а также Электротеатр «Станиславский».

Почетными гостями Всеармейского форума стали: заместитель директора ФГБУК «Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова» Антон Прохоров; режиссер Электротеатра «Станиславский» Олег Хайбуллин; заслуженная артистка России, солистка театра «Геликон-опера» Ксения Вязникова; солистка Московского театра Мюзикла, преподаватель Российского института театрального искусства (ГИТИС) Елена Моисеева; солистка Московского театра Мюзикла, преподаватель Российского института театрального искусства (ГИТИС) Оксана Костецкая.

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