Минобороны признало успешным эксперимент по доподготовке молодых офицеров
Финалистов, о которых «Звезда» рассказывает в проекте «Взвод», сегодня награждали в Новороссийске.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Эксперимент Минобороны по доподготовке молодых офицеров признан успешным. И этот опыт включат в программы военных училищ.
Финалистов, об успехах которых «Звезда» рассказывает в проекте «Взвод», сегодня награждали в Новороссийске. В церемонии приняли участие заместители министра обороны Андрей Картаполов и Юнус-Бек Евкуров.
Эксперимент Минобороны подразумевает выполнение 30 военнослужащими 7 специальных учебно-боевых задач в сложной тактической обстановке.
Миссии разрабатывали с учетом сирийского опыта. Имена победителей станут известны в декабре.