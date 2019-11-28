Минобороны признало успешным эксперимент по доподготовке молодых офицеров

Финалистов, об успехах которых «Звезда» рассказывает в проекте «Взвод» , сегодня награждали в Новороссийске. В церемонии приняли участие заместители министра обороны Андрей Картаполов и Юнус-Бек Евкуров.

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