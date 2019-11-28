Путин поддержал идею об участии военных из стран ОДКБ в параде Победы в 2020 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею об участии военных из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде ко Дню Победы в Москве. Военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года.

«Ждем лидеров государств - членов Организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года и признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в параде Победы на Красной площади», - сказал глава российского государства.

В ночь на четверг Путин прилетел в Бишкек на саммит лидеров стран ОДКБ. В аэропорту российского лидера встречал лично президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. В саммите также примут участие лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ожидается, что участники обсудят вопросы укрепления таджикско-афганской границы, борьбу с терроризмом и наркотрафиком, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии, а также координацию внешнеполитической деятельности стран ОДКБ.

Кроме того, Путин в своем выступлении обозначит приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2020 году.