Специалисты РЭБ нарушили систему управления «противника» под Хабаровском

Специалисты радиоэлектронной борьбы нарушили систему управления условного противника на учениях, проходивших в Хабаровском крае.

Военнослужащие совершили марш в позиционный район, где развернули комплексы РЭБ. Бойцы выявили источники излучения, подавили их и оставили условного противника без радиосвязи.

Для защиты своих позиций и техники специалисты радиоэлектронной борьбы создали ложные линии связи в сети условного противника.

Задача усложнялась тем, что диверсионно-разведывательные группы пытались помешать рэбовцам, атакуя их на каждом шагу. Чтобы отразить нападение диверсантов, бойцы применили прием «огневой ливень».

Суть приема состоит в том, что военнослужащие меняют огневые позиции в паре, двигаясь короткими перебежками и ведя огонь поочередно. Это не позволило «диверсантам» сменить огневые позиции и вести наступление.