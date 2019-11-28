За 24 часа: участникам «Взвода» предстоит уничтожить боевиков самопровозглашенного государства

Скоро телеканал «Звезда» покажет кадры новых испытаний для участников эксперимента Минобороны России по доподготовке офицеров. «Взводу» предстоит выполнить свою пятую миссию в рамках проекта.

Согласно легенде, боевики самопровозглашенного государства скрытно проникли на территорию Восточной Сибири: они совершают теракты и даже захватывают населенные пункты.

Новую учебно-боевую задачу они будут выполнять на полигоне Кара-Хаак в Туве.

Задача наших бойцов - разведать расположение противника и провести штурм. На все про все военнослужащим дается 24 часа.

Смотрите в это воскресенье, 1 декабря, в 09.40 на «Звезде».