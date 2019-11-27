Показательные выступления морской пехоты на Камчатке: видео

В Военно-морском флоте России сегодня отмечают День морской пехоты. Ей исполнилось 314 лет.

На Камчатке в 40-й бригаде в честь праздника провели день открытых дверей. На него пригласили ветеранов, юнармейцев и кадетов, которым продемонстрировали показательные выступления военнослужащих.

Сегодня морская пехота выполняет широкий спектр задач. Одной из главных является обеспечение безопасности российских военных объектов в этой стране.