Шквальный огонь: морпехи освободили «захваченное» судно в Амурской области

В России 27 ноября отмечают День морской пехоты. Впервые подразделение появилось в начале XVIII века.

Сегодня «черные береты» не только защищают морские рубежи, но и помогают бороться с терроризмом и пиратами. Это наглядно показали морские пехотинцы в Амурское области.

В ходе учений перед ними стояла задача освободить «захваченное» судно.

Для этого в операции задействовали катер на воздушной подушке, снегоходы и БТР. Пока боевиков отвлекали огнем с техники, группа захвата пошла на штурм. Быстрой атакой сразу с трех сторон террористов загнали на бак корабля и обезвредили.

Учебное мероприятие заняло всего несколько минут.