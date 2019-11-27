Шквальный огонь: морпехи освободили «захваченное» судно в Амурской области
Из техники в операции задействовали катер на воздушной подушке, снегоходы и БТР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В России 27 ноября отмечают День морской пехоты. Впервые подразделение появилось в начале XVIII века.
Сегодня «черные береты» не только защищают морские рубежи, но и помогают бороться с терроризмом и пиратами. Это наглядно показали морские пехотинцы в Амурское области.
В ходе учений перед ними стояла задача освободить «захваченное» судно.
Для этого в операции задействовали катер на воздушной подушке, снегоходы и БТР. Пока боевиков отвлекали огнем с техники, группа захвата пошла на штурм. Быстрой атакой сразу с трех сторон террористов загнали на бак корабля и обезвредили.
Учебное мероприятие заняло всего несколько минут.