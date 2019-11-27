Военнослужащие РФ приняли участие в антитеррористических учениях в Китае

Международное антитеррористическое учение стран АСЕАН и их диалоговых партнеров с участием группы военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) завершилось в Китае, сообщила в среду пресс-служба ВВО.

«В ходе активной фазы учения подразделение специального назначения ВВО совместно с группами, сформированными из военнослужащих стран, участвующих в учении, провели предварительную разведку района, занятого условными боевиками, с применением беспилотных летательных аппаратов, вскрыли каналы связи условных террористов, провели полевую рекогносцировку объектов штурма», - говорится в сообщении.

Были приняты меры к подавлению каналов связи «террористов» постановкой электронных помех. Далее военнослужащие спецназа ВВО совместно с другими участниками учения оцепили и блокировали указанный район.

В ходе операции «заложники», находящиеся в административных зданиях, были освобождены, их сопроводили в безопасную зону, а задержанных «террористов» вывезли для проведения допросов.

«Кроме того, в ходе учения отработана высадка тактического воздушного десанта, вооруженное патрулирование "зачищенного" района, проведена инженерная разведка для поиска и уничтожения взрывоопасных предметов», - отметили в пресс-службе.

От Восточного военного округа для участия в учении были привлечены офицеры штаба ВВО для работы на многонациональных пунктах управления и военнослужащие подразделений специального назначения, всего около 40 человек.