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«Там, где мы, там - победа»: морской пехоте ВМФ РФ - 314 лет

Наталья Вальханская
06:00 27.11.2019
Минобороны показало самые яркие кадры учений с участием российских морских пехотинцев в их профессиональный праздник.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Военно-морской флот 27 ноября традиционно отмечает День  морской пехоты. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил личный состав морпехов с профессиональным праздником.

«Поздравительная телеграмма главкома ВМФ была доведена до морских пехотинцев частей и соединений ВМФ России, дислоцированных на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и Каспийской флотилии», - сообщили в Минобороны.

Сегодня морская пехота выполняет широкий спектр задач. Подразделения морской пехоты, в том числе, успешно выполняют специальные задачи в Сирийской Арабской Республике. Одной из основных задач морских пехотинцев является обеспечение безопасности российских военных объектов в этой стране.

«Именно поэтому на современном этапе в основу обучения и подготовки морских пехотинцев положен и опыт боевых действий Вооруженных сил РФ против террористов на территории Сирии, и опыт крупномасштабных учений, в которых морская пехота регулярно принимает самое непосредственное участие», - добавили в ведомстве.

Среди них - учение «Океанский щит-2019», проводившееся под руководством главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова, стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019», в рамках которого отрабатывались действия на межвидовом уровне, двухстороннее бригадное учение на острове Сахалин, к которому привлекались около 2000 военнослужащих и многие другие.

«В рамках вышеназванных мероприятий боевой подготовки, равно как и многих других, отрабатывались переброска большого количества личного состава на огромные расстояния, производилась высадка на ранее неизученные полигоны. Морские пехотинцы с этими задачами справились достойно», - добавили в Минобороны.

К 2019 году все подразделения морской пехоты были перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82А. На Каспийской флотилии сформирован полк морской пехоты, на вооружение которого поставлены современные образцы вооружения и военной техники.

Процесс оснащения морской пехоты тесно связан и с развитием десантно-высадочных средств ВМФ. Ведется строительство больших десантных кораблей на судостроительном предприятии «Янтарь», строятся быстроходные десантные катера.

Недавно в состав ВМФ был принят большой десантный корабль «Иван Грен», в ближайшее время спланирован ввод в строй большого десантного корабля «Петр Моргунов».

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