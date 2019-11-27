Настоятель Главного храма ВС РФ освятил кресты большого и малых куполов

В парке «Патриот» под Москвой в этот пасмурный день, кажется, даже светлее стало... От блеска... Главный храм Вооруженных сил России обрел главное... После этого можно говорить: храм возведен и остались последние штрихи.

«Главный крест храма. Высота - 11 метров. Каркас - из нержавеющей стали. Сверху покрыт золотом высшей пробы. Здесь идут последние работы. В эти проемы поставят стекла. И крест поднимут на высоту 95 метров», - сообщил с места большой стройки корреспондент «Звезды» Игорь Балдин.

Еще один возвысится над колокольней. Вместе будет 75 метров - цифра символичная - в честь годовщины Победы в Великой Отечественной.

И таких важных символов тут немало. Кресты, например, украшают красные, синие и белые стекла - российский триколор.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Настоятель Главного храма Вооруженных сил РФ епископ Клинский Стефан провел торжественную службу. Он освятил все шесть крестов большого и малых куполов.

«Храмы воздвигаются в честь самого Господа Бога нашего, в честь спасителей, угодников божьих, которые показывают нам дорогу к небу, духовному небу, и, когда мы видим над куполами водруженные кресты, мы понимаем, что храм начинает жить церковной жизнью», - отметил он.

Обращают на себя внимание и технологические новинки: внутри крестов - провода. Это - подогрев, чтобы не было наледи и они ярко сияли в любую погоду.

Процесс поднятия креста - первого - на малый купол занял около часа. Важнее точность - рабочие в люльке контролируют каждый поворот. Уже до конца месяца на куполе храма будут сиять все шесть крестов.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Главный храм ВС РФ - посвящение павшим в годы Великой Отечественной войны. Вдоль него протянется «Дорога памяти»: 33 миллиона фотографий фронтовиков.

А ступени храма сделают из переплавленного фашистского оружия.

По своим размерам он станет третьим православным храмом в мире. Проект грандиозный, и, чтобы завершить его в срок, строители работают в три смены.