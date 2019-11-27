Минобороны РФ передало армии Киргизии два Ми-8МТ и модернизированные РЛС

Министерство обороны РФ передало армии Киргизии два военных многоцелевых вертолета Ми-8МТ и две радиолокационные станции (РЛС) П-18-2, отремонтированные и модернизированные в России. Церемония проходила 27 июня на территории аэродрома Кант в Чуйской области.

Винтокрылые машины переданы на безвозмездной основе в рамках оказания военно-технической помощи, сообщили в среду в российском военном ведомстве.

«Это два многоцелевых вертолета среднего класса Ми-8МТ и две подвижные наземные радиолокационные станции П-18-2 из состава Сил воздушной обороны Вооруженных сил Киргизской Республики, отремонтированные и модернизированные до современного уровня на российских предприятиях», - сказал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Замглавы военного ведомства подчеркнул, что Киргизия всегда может рассчитывать на поддержку России в вопросах безопасности.

Вертолет Ми-8МТ - модификация Ми-8 с двигателями ТВ3-117 от вертолета Ми-14 с дополнительной газотурбинной установкой АИ-9В и пылезащитным устройством на входе в воздухозаборники, хвостовой винт был перенесен на левый борт.

Для борьбы с ракетами типа «земля-воздух» имеются системы рассеивания горячих газов двигателей, отстрела ложных тепловых целей и генерации импульсных ИК-сигналов.