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На Главный храм Вооруженных сил РФ установят шесть крестов

Вадим Иванов
15:40 27.11.2019
Главный из них, сделанный из стали и покрытый золотом, представляет из себя 20-метровую конструкцию, которую водрузят на высоте 95 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в парке «Патриот», обретет в ближайшее время главный крест. Огромную 20-метровую конструкцию должны водрузить на купол на высоте 95 метров.

Главный крест изготовлен из стали и покрыт золотом. Всего же храм будет увенчан шестью крестами.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Собор возводится в парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Строительство ведут исключительно на пожертвования - храм, по задумке, должен стать символом единения церкви, армии и народа.

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