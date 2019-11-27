Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Взвод-2019 ТЕГИ

Перевалы Саян и лесные тропы: детали пятой миссии для участников «Взвода»

Вадим Иванов
13:52 27.11.2019
В этот раз военнослужащие отправятся в Восточную Сибирь - на полигон Кара-Хаак.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Труднодоступные перевалы Саянских гор и непроходимые лесные тропы - очередное испытание участникам уникального эксперимента Минобороны РФ по доподготовке офицеров предстоит пройти в Восточной Сибири.

Участники «Взвода» отправятся на полигон Кара-Хаак, затерянный на просторах республики Тыва.

Это будет уже пятая миссия для военнослужащих в рамках финальных испытаний.

За время проекта из 4,5 тысяч претендентов со всех уголков России жесткий отбор прошли 30 человек. С какими трудностями столкнулись молодые лейтенанты во время новой миссии - смотрите в это воскресенье, 1 декабря, в 09.40 на «Звезде».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.11.2019, 05:18
Владивосток официально стал столицей Приморского края
Дата27.11.2019, 09:05
Итоги экспериментальной программы доподготовки офицеров ВС РФ подведут в Новороссийске
Дата27.11.2019, 13:00
В Кремле призвали трезво оценивать ситуацию вокруг РУСАДА
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата27.11.2019, 07:20
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок в РФ
Дата25.11.2019, 13:17
Спас более 40 наград: вернувший в РФ ордена времен ВОВ мексиканец рассказал о своем деле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Взвод-2019
13:52 Армия
Видео
Перевалы Саян и лесные тропы: детали пятой миссии для участников «Взвода»
09:05 Армия
Итоги экспериментальной программы доподготовки офицеров ВС РФ подведут в Новороссийске
10:55 Армия
Видео
Ликвидация террористов самопровозглашенного государства: новое задание для «Взвода»
10:29 Армия
Видео
Миссия в Восточной Сибири: главное о новой задаче для «Взвода»
09:32 Армия
Видео
Высадка морского десанта с бронетехникой: эксклюзивные кадры в спецпроекте «Взвод»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:52 Армия
Мотострелки ЦВО получили награды за ликвидацию паводка в Тулуне
14:38 В стране и мире
Видео
Путин открыл платную трассу М-11 Москва - Санкт-Петербург
14:28 В стране и мире
Видео
Путин простился с ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой
14:20 Вопросы истории
К 75-летию Победы для ветеранов СНГ отчеканят памятные медали
14:19 В стране и мире
Видео
Пассажиры обсудили с Воробьевым и Собяниным работу МЦД
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Кремль заявил о цейтноте в работе с Украиной по газу
«Я как придурок»: Верка Сердючка расплакалась в эфире телешоу
Видео
Шестеро против тысячи: последний бой группы Колосова
Подписан указ об отмене детского пособия в 50 рублей
«Заложница ситуации»: Ротару переживает из-за травли в СМИ
В WhatsApp появится новая функция
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.