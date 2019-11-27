Перевалы Саян и лесные тропы: детали пятой миссии для участников «Взвода»

Труднодоступные перевалы Саянских гор и непроходимые лесные тропы - очередное испытание участникам уникального эксперимента Минобороны РФ по доподготовке офицеров предстоит пройти в Восточной Сибири.

Участники «Взвода» отправятся на полигон Кара-Хаак, затерянный на просторах республики Тыва.

Это будет уже пятая миссия для военнослужащих в рамках финальных испытаний.

За время проекта из 4,5 тысяч претендентов со всех уголков России жесткий отбор прошли 30 человек. С какими трудностями столкнулись молодые лейтенанты во время новой миссии - смотрите в это воскресенье, 1 декабря, в 09.40 на «Звезде».