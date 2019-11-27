Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей
Самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей.
Самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Продолжительность полета составила более 10 часов.
На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии).
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.