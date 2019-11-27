Где они - там победа: На Северном флоте отмечают День морской пехоты

Сегодня, 27 ноября, в России отмечается праздник всех тех, для кого девизом стали слова: «Там, где мы - там победа!» В 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде также отмечают День морской пехоты.

Красиво печатая шаг, наводчик-оператор БТР-82А отдельной бригады морской пехоты СФ Альберт Гудомаров задает темп всей шеренге. Он всерьез настроен на участие в Параде Победы. Полгода назад, работая в огороде в селе Озерки Курской области, Альберт об этом и мечтать не мог. Затем пришла повестка, и его отправили на Северный флот.

До Полярной ночи осталось меньше недели. В копилке воспоминаний Альберта - часы строевой и первые стрельбы.

«Это были ночные стрельбы, это было нечто. Я старался прицелиться, куда-то попасть, ничего не было видно, конечно, но интересно. Шум, драйв, было классно! Никуда не попал, естественно», - делится впечатлениями военный.

Альберт - наводчик-оператор бронетранспортера, уже по праву считает себя «белым медведем». Так негласно называют морпехов Северного флота, силуэт зверя изображен на эмблеме бригады, которая красуется на полковой бронетехнике. О том, что служить в морской пехоте почетно, но очень нелегко, в семье знают. Альберт - хоть и приемный сын, но не менее любимый и родной. В час солдатского письма он всегда на связи с близкими.

«Сестры замуж повыходили без меня. Жили тихо, спокойно, о женихах ни слуху, ни духу, а тут, бац - одна замуж вышла, вторая, скоро третья выйдет», - рассказывает Альберт.

Дома его не узнают. За время службы он окреп, все силы бросает на спорт. Хотел принять участие в турнире по боксу «Звезда морского пехотинца», но не попал в команду. Тем не менее, с ринга он не уходит, готов на все ради бокса и будущих побед.

«Это и девочкам нравится, и тебе нравится. Два в одном», - считает Гудомаров.

А еще Альберт хочет взять реванш и стать чемпионом у себя в Курской области. Пока он только призер региональных соревнований. В дальнейших планах военного - открыть спортшколу, тренировать детей, быть примером, образцом силы и, как учат в морской пехоте, чести, мужества и отваги.