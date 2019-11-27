С-300 ПМ-2 «Фаворит» проверили экипажи бомбардировщиков Су-34

Новый комплекс управления зенитно-ракетного комплекса С-300ПМ2 проверили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Воронежской области.

Мобильный комплекс управления глубоко модернизированным зенитно-ракетным комплексом семейства С-300 ПМ-2 «Фаворит» вместе с системой радиолокационного обнаружения отличает заложенные технические возможности управления комплексами не только семейства С-300, но и С-400 с усовершенствованными боевыми частями ракет.

При проверке радиолокационной системы летчики создавали помехи, глушили работу радиотехнических систем и средств связи. Пока экипажи вражеской стороны отрабатывали налет по различным направлениям, преодолевая воздушную оборону, зенитчики тренировались в наведении и сопровождении целей.

Когда совместные учения летчиков и зенитчиков были выполнены, самолеты вернулись на аэродромы, а мобильный комплекс управления С-300ПМ-2 продолжил программу испытаний.

Также проверка возможностей позволит определять уровень готовности доработанной системы летных параметров целей с использованием системы «свой-чужой».

Полк ПВО под Воронежем завершил перевооружение на новейшую версию зенитных ракетных комплексов С-300ПМ-2 «Фаворит». Это самая новая в семействе С-300. От классической «трехсотки» они отличаются более совершенными многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом, а также станцией подсвета и наведения (стрельбовым радаром).

С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до шести целей и наводить по ним до 12 ракет.

Она способна обнаружить цели на удалении свыше 300 км. Время развертывания с марша – около 5 мин. В настоящее время ЗРС С-300 находится на вооружении России, Белоруссии и других стран СНГ.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.