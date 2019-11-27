Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

С-300 ПМ-2 «Фаворит» проверили экипажи бомбардировщиков Су-34

Андрей Аркадьев
11:50 27.11.2019
Бомбардировщики Су-34 выступили в качестве самолетов условного противника.
С-300 ПМ-2 «Фаворит» проверили экипажи бомбардировщиков Су-34
© Фото: Минобороны России

Новый комплекс управления зенитно-ракетного комплекса С-300ПМ2 проверили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Воронежской области.

Мобильный комплекс управления глубоко модернизированным зенитно-ракетным комплексом семейства С-300 ПМ-2 «Фаворит» вместе с системой радиолокационного обнаружения отличает заложенные технические возможности управления комплексами не только семейства С-300, но и С-400 с усовершенствованными боевыми частями ракет.

При проверке радиолокационной системы летчики создавали помехи, глушили работу радиотехнических систем и средств связи. Пока экипажи вражеской стороны отрабатывали налет по различным направлениям, преодолевая воздушную оборону, зенитчики тренировались в наведении и сопровождении целей.

Когда совместные учения летчиков и зенитчиков были выполнены, самолеты вернулись на аэродромы, а мобильный комплекс управления С-300ПМ-2 продолжил программу испытаний.

Также проверка возможностей позволит определять уровень готовности доработанной системы летных параметров целей с использованием системы «свой-чужой».

Полк ПВО под Воронежем завершил перевооружение на новейшую версию зенитных ракетных комплексов С-300ПМ-2 «Фаворит». Это самая новая в семействе С-300. От классической «трехсотки» они отличаются более совершенными многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом, а также станцией подсвета и наведения (стрельбовым радаром).

С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до шести целей и наводить по ним до 12 ракет.

Она способна обнаружить цели на удалении свыше 300 км. Время развертывания с марша – около 5 мин. В настоящее время ЗРС С-300 находится на вооружении России, Белоруссии и других стран СНГ.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.11.2019, 05:18
Владивосток официально стал столицей Приморского края
Дата27.11.2019, 09:05
Итоги экспериментальной программы доподготовки офицеров ВС РФ подведут в Новороссийске
Дата26.11.2019, 17:19
В Минспорте отреагировали на рекомендации комитета по соответствию WADA
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата27.11.2019, 07:20
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок в РФ
Дата25.11.2019, 13:17
Спас более 40 наград: вернувший в РФ ордена времен ВОВ мексиканец рассказал о своем деле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:50 Армия
С-300 ПМ-2 «Фаворит» проверили экипажи бомбардировщиков Су-34
11:50 В стране и мире
Медведев подведет итоги работы правительства в прямом эфире 5 декабря
11:35 В стране и мире
Видео
СК начал проверку из-за аварии с российскими туристами в Доминикане
11:29 В стране и мире
СМИ: Дерипаску лишили кипрского гражданства
11:04 В стране и мире
В юбилей Путин пожелал Польских здоровья и новых ролей
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Я как придурок»: Верка Сердючка расплакалась в эфире телешоу
Врачи назвали главные симптомы дефицита витамина D в организме
Видео
Шестеро против тысячи: последний бой группы Колосова
Видео
Автобус перевернут, люди лежат на земле: кадры с места ДТП с россиянами в Доминикане
Выявлена самая уязвимая группа крови для рака
В WhatsApp появится новая функция
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.