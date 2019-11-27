Икону Главного храма ВС РФ «Спас Нерукотворный» встретили во Владивостоке

Сегодня, в День морской пехоты Военно-Морского Флота, икона «Спас Нерукотворный» Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации доставлена из Уссурийска во Владивосток. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Путь между двумя городами икона и ковчег с мощами святых покровителей российского воинства-Андрея Первозванного, адмирала Федора Ушакова, Сергия Радонежского, Георгия Победоносца, Николая Чудотворца и апостола Петра проделали на автомобильном транспорте в сопровождении спецавтомобилей ВАИ.

Во Владивостоке святыню, которую до момента передачи военным морякам сопровождали военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, разместили в Покровском кафедральном соборе, расположенном в одноименном парке города Воинской славы.

Икона представляет собой не только изображение лика Христа, но и сложный киот, поэтому в главную базу Тихоокеанского флота она доставлена в нескольких контейнерах. В Покровском соборе святыню собрали и установили в центре храма. Доступ к иконе «Спас Нерукотворный» будет открыт уже вечером. Ей смогут поклониться военнослужащие, гости и жители города.

Сегодня же первую службу у иконы проведет митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

Планируется, что во Владивостоке икона пробудет до 19 декабря.