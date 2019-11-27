«Солдаты моря»: главком ВМФ поздравил с Днем морской пехоты

Главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Николай Евменов обратился с поздравлением по случаю Дня морского пехотинца, который отмечается в РФ 27 ноября.

«314 лет назад Петром Великим были учреждены полки «морских солдат», которые сразу же стали основой бастиона Отечества на берегах Балтики. С тех пор морских пехотинцев всегда отличали высокая морская выучка, беззаветная преданность Родине и ее Военно-морскому флоту, мужество и высокий профессионализм. За более чем три века морские пехотинцы прошли путь блестящих побед и выдающихся сражений. Морские пехотинцы овеяли себя славой в сражениях Северной войны, в Гангутском и Чесменском сражениях, в штурмах Измаила и Корфу, при обороне Севастополя и Порт-Артура», - говорится в тексте поздравления.

Как отметил Николай Евменов, морские пехотинцы проявили выдающийся героизм в годы Великой Отечественной войны, сражаясь с захватчиками на море и на суше, обороняя Ленинград и Москву, Севастополь и Сталинград, освобождая Кавказ и Крым, Украину и Белоруссию, народы захваченных стран Европы.

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«Сегодня на морскую пехоту возложены важнейшие функции мобильного и стремительного решения государственных задач. В мирное время морские пехотинцы эффективно решают задачи любой сложности в Мировом океане, в том числе задачи по борьбе с морским пиратством и обеспечения безопасности судоходства, осуществляют важнейшие военно-дипломатические миссии, достойно представляя Андреевский флаг за рубежом. Более 200 морских пехотинцев сегодня встретят свой профессиональный праздник в море, выполняя задачи в составе антитеррористических групп на борту кораблей и судов», - говорит адмирал.

Развитие морской пехоты ВМФ России идет по ключевым направлениям, заметил Николай Евменов, суть которых в дальнейшем ее оснащении новыми системами вооружения, техники. Также, по словам главнокомандующего ВМФ, синхронно идет развитие десантно-высадочных средств Военно-морского флота, совершенствуются качественные параметры подготовки морских пехотинцев на всех уровнях.