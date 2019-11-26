В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка»

В Москве состоялось награждение победителей V Всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка». Торжественную церемонию провели вечером 25 ноября в Центральном доме Российской Армии имени Фрунзе.

До начала мероприятия в Краснознаменном зале театра и фойе выставили экспонаты декоративно-прикладного искусства, которые включали в себя предметы интерьера, изделия бытового назначения, одежду, прежде всего военную, и ее отдельные вышитые элементы.

Также среди экспонатов были представлены декоративные панно, отображающие живописные лирические пейзажи, портреты полководцев, лики святых и батальные сцены.

© Минобороны РФ

Как сообщили в Минобороны РФ, гостей и участников конкурса со сцены приветствовали замдиректора Департамента культуры Минобороны России Олег Гладышев и представитель Главного военно-политического управления ВС РФ подполковник Дмитрий Глазов.

Они отметили, что конкурс «Суровая нитка», ставящий целью активизацию пропаганды лучших армейских и флотских традиций, возрождение и сохранение традиций вышивки на военную тематику, с большим успехом оправдывает свое предназначение.

В общей сложности, уточнили в военном ведомстве, на конкурс поступило 338 работ от 312 авторов, представляющих 8 республик, 5 краев, 23 области и города Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. При этом на участие в «Суровой нитке» заявились как профессиональные художники и мастера по вышивке, так и любители в двух возрастных категориях - до и после 16 лет.

В Минобороны отдельно обратили внимание, что юных художников, в числе которых оказались суворовцы, нахимовцы и кадеты, было заметно больше.

© Минобороны РФ

Открыл церемонию награждения начальник Центрального дома Российской Армии Василий Мазуренко, а провели ее воспитанники Центра эстетики и красоты «Катюша» Елизавета Петрова и Олег Медведев.

Гран-при в возрастной категории до 16 лет за работу «Преемственность поколений» удостоился воспитанник Тверского суворовского военного училища Степан Акулин. Автор триптиха «Русские полководцы» москвичка Наталия Озерная стала обладателем Гран-при в категории от 16 лет.

Всего же около 50 участников получили звание лауреата конкурса.