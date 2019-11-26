Морпехи Тихоокеанского флота выполнили около семи тысяч прыжков с парашютом за год

В течении года военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений соединений морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированных в Приморье и на Камчатке, совершили почти семь тысяч прыжков с парашютом, превысив изначальные плановые показатели.

Морские пехотинцы на практике выполняли прыжки с оружием и дополнительным снаряжением.

«Во время практических занятий по воздушно-десантной подготовке личный состав еженедельно осуществлял десантирование с военно-транспортных самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8 морской авиации Тихоокеанского флота в диапазоне высот – от 600 до 2000 метров», - сообщили в пресс-службе ВВО.

На Камчатке в ходе двухстороннего бригадного тактического учения морской пехоты Тихоокеанского флота морские пехотинцы отработали десантирование из самолетов Ан-26, захват и удержание аэродрома условного противника.

Личный состав одного из батальонов Приморского соединения морской пехоты в составе нескольких групп высадился парашютным способом вблизи аэродрома условного противника.

Также морпехи выполняли прыжки в сложных погодных условиях с использованием новых парашютных систем Д-10.