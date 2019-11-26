Корабли Черноморского флота провели учения с ВМС Алжира в Средиземном море

Отряд кораблей Черноморского флота завершил учения с Военно-морскими силами Алжира в акватории Средиземного моря, сообщили в Минобороны России.

После пополнения запасов в порту Алжир, российские корабли вышли в море для продолжения выполнения задач по плану деятельности сил ВМФ в составе постоянной группировки в Средиземном море.

«Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", патрульного корабля "Василий Быков" и спасательного буксирного судна "СБ-739" в ходе учений с ВМС Алжира отработал совместные действия по обеспечению морской безопасности», - подчеркнули в ведомстве.

В рамках маневров экипажи кораблей провели тренировки по контролю гражданского судоходства с выполнением досмотровых действий судов, подозреваемых в пиратской и незаконной экономической деятельности.

«За время пребывания в порту российские моряки посетили с экскурсионными поездками исторические места Алжира, а корабли Черноморского флота были открыты для посещения алжирскими коллегами», - добавили в Минобороны.

Совместные учения военных России и Алжира прошли в западной части Средиземного моря.