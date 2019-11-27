150 боевых стрельб и 20 учений: морпехи Каспийской флотилии отчитались об успехах

На Каспийской флотилии проходят торжественные мероприятия в честь 314-й годовщины со дня создания регулярной морской пехоты Военно-морского флота. К своему празднику морские пехотинцы подошли с отличными показателями в боевой подготовке, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«В течение 2019 года выполнено более 150 боевых стрельб отделений и взводов, проведено около 20 двусторонних тактических учений с боевой стрельбой. Самоходными артиллерийскими батареями и противотанковыми взводами проведено 10 лагерных сборов артиллерии с выполнением практических стрельб из самоходных артиллерийских установок "Нона-2С9" и противотанковых ракетных комплексов "Метис" и "Фагот"», - отметили в пресс-службе.

© Минобороны России

В рамках воздушно-десантной подготовки в этом году морские пехотинцы перевыполнили план, совершив около двух тысяч прыжков с парашютом, что почти в два раза больше по сравнению с показателями 2018 года.

«В ходе стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" батальоны морской пехоты совместно с корабельными силами выполнили высадку морского десанта на необорудованное побережье, а также отработали действия боевого охранения по отражению нападений разведывательно-диверсионных групп», - добавили в ЮВО.

© Минобороны России

Также на территории батальона морской пехоты Каспийской флотилии в Астрахани пройдут торжественные мероприятия, возложение венков и цветов к мемориалу морским пехотинцам, погибшим при исполнении воинского долга, отличившимся военнослужащим командование флотилии вручит ведомственные награды и знаки отличия.

В завершение мероприятия творческие коллективы Дома офицеров и города Астрахани дадут праздничный концерт.

314 лет назад основатель Российского регулярного флота, Петр I учредил полки морских солдат, положивших начало отсчета славной истории морской пехоты России. С честью пройдя боевое крещение в сражениях Северной войны, в ходе которой впервые было создано крупное десантное соединение - корпус численностью 20 тысяч человек, «солдаты моря» впоследствии принимали участие во всех сражениях и войнах, которые приходилось вести нашему государству.