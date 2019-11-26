Су-24М уничтожили «противника» под Волгоградом: кадры учений

Молодые офицеры авиаполка Южного военного округа выполнили учебно-боевые задачи в ходе летной подготовки в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Экипажи самолетов-разведчиков Су-24М провели разведку местности, в ходе которой обнаружили колонну военной техники и командный пункт условного противника», - отметили в пресс-службе.

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После этого летчики уничтожили групповые наземные цели, имитирующие легкобронированную технику, выполнили маневры по уклонению от истребительной авиации, а также совершили посадку на незнакомом аэродроме.

«Полеты были проведены на высотах от 200 метров до одной тысячи метров, на скорости до одной тысячи километров в час. За время занятий было совершено около 20 самолетовылетов», - добавили в Южном военном округе.

На занятиях был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.