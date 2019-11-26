Фомин обсудил с послом Германии ситуацию в Сирии
Встреча состоялась в Москве во вторник, 26 ноября.
© Фото: MOD Russia Twitter.com Globallookpress
Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял посла Федеративной Республики Германия в России Гезу Андреаса фон Гайра. Встреча состоялась в Москве во вторник, 26 ноября.
Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии, затронули тематику европейской безопасности, а также двустороннее взаимодействие России и Германии, сообщили в Минобороны РФ.