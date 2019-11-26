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Фомин обсудил с послом Германии ситуацию в Сирии

Татьяна Полуказакова
19:34 26.11.2019
Встреча состоялась в Москве во вторник, 26 ноября.
Фомин обсудил с послом Германии ситуацию в Сирии
© Фото: MOD Russia Twitter.com Globallookpress

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял посла Федеративной Республики Германия в России Гезу Андреаса фон Гайра. Встреча состоялась в Москве во вторник, 26 ноября.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии, затронули тематику европейской безопасности, а также двустороннее взаимодействие России и Германии, сообщили в Минобороны РФ.

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