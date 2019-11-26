Главы Генштаба России и Военного комитета НАТО встретились в Баку

Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов встретился в Баку с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем.

Стороны обсудили меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия − НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов.

Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев принял по отдельности Герасимова и Стюарта.