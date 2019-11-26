Минобороны показало видео пуска ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк

В понедельник, 25 ноября, в 20.52 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ в Архангельской области боевым расчетом космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом, разработанным в интересах военного ведомства, сообщил начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.

© Алексей Иванов, ТРК Звезда

«Звезда» публикует кадры пуска ракеты, снятые камерами, установленными по всему периметру площадки, позволяющие посмотреть на старт «Союз-2.1в» с разных ракурсов.

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель "Союз-2.1в" была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова», - отметили в Минобороны России.

© Алексей Иванов, ТРК Звезда

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту, и принят на управление наземными средствами ВКС РФ.

«С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Его системы функционируют в штатном режиме», - добавили в ведомстве.

© Алексей Иванов, ТРК Звезда

Стоит отметить, что космический аппарат создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы. После выхода на орбиту его с помощь можно осуществлять мониторинг состояния отечественных спутников, а также производить съемку поверхности Земли.

Это пятый пуск ракеты-носителя «Союз-2», проведенный в 2019 году с космодрома Плесецк. Предыдущий пуск с северного космодрома был успешно проведен 26 сентября.