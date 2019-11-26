Российские военные показали инспекторам из США комплекс «Авангард» гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В рамках реализации Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в период с 24 по 26 ноября 2019 года на территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым ланирующим крылатым блоком», - говорится в сообщении военного ведомства.

Постановка данного ракетного комплекса на боевое дежурство предусматривается в декабре 2019 года.

Российская сторона провела показ в целях содействия обеспечению жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ.

Впервые комплекс «Авангард» был представлен президентом РФ Владимиром Путиным во время его обращения к Федеральному собранию в марте 2018 года.

Испытательный пуск ракеты был осуществлен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье 26 декабря 2018 года в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Оружие представляет собой крылатый блок, который, стартуя при помощи баллистической ракеты, идет к цели в плотных слоях атмосферы со скоростью, которая превышает скорость звука примерно в 20 раз.