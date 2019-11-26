Полет на «Терминаторе»: юнармейцы опробовали себя в роли вертолетчиков

В Ростове-на-Дону юнармейцы учатся пилотированию на интерактивном тренажере, который имитирует управление вертолетом Ми-8АМТШ в виртуальном 3D-пространстве.

Уникальный новейший интерактивный тренажер имитирует управление вертолетом Ми-8АМТШ. Здесь все максимально приближено к реальности, обучающийся слышит звук двигателей, а 3D-эффект достигается с помощью специального изогнутого экрана.

Создается полное ощущение реального полета. Кабина имитатора разработана вплоть до винтика, в точности как на настоящем вертолете Ми-8.

Тренажер - незаменимый помощник для летчиков армейской авиации Южного военного округа. На нем экипажи отрабатывают навыки пилотирования в любых условиях, в горах и над водой, а также нештатные ситуации.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более 1000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.

В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты. Одна из самых современных модификаций - Ми-171А2. Применялся в десятках вооруженных конфликтов.