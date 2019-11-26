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Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Франции

Андрей Аркадьев
12:40 26.11.2019
Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии, а также по текущему состоянию российско-французского взаимодействия по военной линии.
Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Франции
© Фото: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу пообщался по телефону со своей французской коллегой Флоранс Парли.

Переговоры проходили по инициативе французской стороны, сообщает российское военное ведомство.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии, а также по текущему состоянию российско-французского взаимодействия по военной линии.

В сентябре Шойгу пригласил Парли, а также французских военных принять участие в параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.

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