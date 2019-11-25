Спецназ ЮВО применил комплекс «Стрелец» на учениях на Северном Кавказе

Бойцы ЮВО на Северном Кавказе в ходе учений в горах Кабардино-Балкарии выполнили поиск и эвакуацию условно раненых военнослужащих с применением комплекса разведки, управления и связи «Стрелец». Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Как уточнили в пресс-службе, каждый военнослужащий разведгруппы был оснащен боевой экипировкой «Ратник» со встроенным в нее многофункциональным комплексом «Стрелец», представляющим собой мобильную персональную информационно-управляющую систему.

При создании сети из индивидуальных комплексов на компьютере командира подразделения отображается необходимая информация не только о его подчиненных, но и о противнике. Военнослужащему надо нажать всего на пару кнопок, и координаты его местонахождения или расположения противника появятся на компьютере командира.

В ходе учений военные медики выполнили поиск и эвакуацию военнослужащих разведывательных подразделений по координатам, полученным с использованием «Стрельца» и комплекса беспилотной авиации. Эвакуация проводилась из условно затопленной или горящей бронетехники в зависимости от поставленных задач.

Всего в учебно-боевых мероприятиях приняли участие около 300 военнослужащих, также было задействовано около 20 специальных медицинских машин, в том числе новейшие бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь».