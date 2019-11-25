Корабли Тихоокеанского флота выполнили план по наплаванности почти на 160 процентов

В 2019 учебном году надводные боевые корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) значительно превысили общие плановые показатели по наплаванности.

«В текущем году корабли и суда находились в море суммарно более 16000 суток», - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Более 10 тысяч суток в море провели суда вспомогательного флота. Самыми ходовыми в текущем году стали соединение надводных кораблей, а также бригады кораблей охраны водного района, десантных кораблей и подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

«Корабли флота совершили два дальних похода в Азиатско-Тихоокеанский регион, в течении двух месяцев решали задачи в акватории Тихого океана, Японского, Охотского и Чукотского морей», - добавили в пресс-службе.

В настоящее время задачи длительного плавания продолжает выполнять отряд кораблей во главе с флагманом ракетным крейсером «Варяг».