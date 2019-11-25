Силы Тихоокеанского флота приведены в готовность из-за циклона на Камчатке

В ночь на воскресенье, 24 ноября, на Камчатку из Охотского моря подошел очередной циклон, который принес на полуостров снег с дождем и значительное усиление ветра.

Такие погодные условия на полуострове характерны для этого времени года, отметил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Под влиянием непогоды находятся населенные пункты в районе которых расположены части войск и сил на северо-востоке России (ОКВС) и подводных сил Тихоокеанского флота.

«С подходом циклона дежурные силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота приведены в повышенную готовность», - подчеркнул Воскресенский.

По словам главы пресс-службы, экипажи отряда судов поисково-спасательного обеспечения войск и сил на северо-востоке России готовы к действиям по обеспечению безопасной стоянки кораблей и подводных лодок ТОФ в пунктах базирования.

Кроме того, дежурные силы способны оказать помощь в случае возникновения нештатных ситуаций в зоне ответственности ОКВС на гражданских судах.