В российской армии завершили перевооружение на «Искандеры»

Ракетная бригада Западного военного округа (ЗВО) окончила перевооружение на оперативно-тактические комплексы «Искандер-М». Ей передан бригадный комплект современного ракетного комплекса. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутных войск РФ Олег Салюков.

В апреле сообщалось, что 448-я ракетная бригада - это единственное соединение ЗВО, которое к тому времени оставалось оснащено комплексами «Точка-У».

«Искандер-М» может поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения средств противоракетной и противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня противника, командных пунктов и объектов инфраструктуры, а также самолетов и вертолетов на аэродромах.

Согласно официальной информации, ОТРК «Искандер-М» может запускать ракеты на дальность до 500 километров. При этом они могут нести ядерную боевую часть.