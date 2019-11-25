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Врачи спецназначения: под Кобани военные развернули медпункт для приема сирийцев

Павел Ремнев
05:00 25.11.2019
Военные медики только начали работать, через несколько дней прибудет подкрепление - еще несколько специалистов и машины с оборудованием и медикаментами.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Оказывать помощь людям на северо-западе Сирии прибыл медицинский отряд специального назначения. Оборудование, лекарства, перевязочные материалы, носилки - десятки ящиков выгружают из вертолета. На базу российской военной полиции под Кобани груз везут на двух «Уралах».

«Здесь у населения должной медицинской помощи нет уже давно, хронические заболевания запущены, острые, соответственно, так же. Мы готовы работать до упора, через некоторое время прибудет медицинский отряд в полном составе, порядка 100 человек в день, я думаю, мы вполне сможем принимать», - отметил врач-хирург Сергей Пономарев.

Всего за три часа был развернут первый пункт врачебной помощи. На окне - красный крест, который видно даже с дороги.

«Кабинет небольшой, но все приборы многофункциональные, поэтому и возможности даже на этой маленькой площади у военных врачей - колоссальные. Вот этот аппарат - по сути целый комплекс для оказания неотложной помощи. Что важно - он может и отслеживать состояние пациента», - передает корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

Есть даже телемедицинский прибор, к которому можно подключить рентген, аппарат УЗИ, и через спутник, в режиме реального времени собирать консилиумы со специалистами из России.

Ну и, конечно, гуманитарная помощь - препараты военные медики взяли на все случаи жизни. От  несколько видов антибиотиков до сердечных препаратов. Лекарства будут выдавать, чтобы, лечение люди могли продолжать дома.

Пока в кабинете работают всего три врача: терапевт, хирург и травматолог. Заболевания разные, но больше всего люди жалуются на боль в спине - регион сельскохозяйственный, а работают почти без помощи техники.

«Это артрозы различного рода, были пациенты с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника, которых мы осматривали и рекомендовали лечение. На самом деле идет поток людей, которым мы оказываем медицинскую помощь. Исходя из этого мы можем сделать вывод, что мы здесь нужны и приехали не зря», - отметил начальник травматологического отделения Камалдин Исаев.

На улице военные организовали пункт выдачи гуманитарной помощи, где раздают продуктовые наборы.

«Спасибо большое России, меня только что принял врач, и вот - дали продуктов для семьи. И даже лекарство, совсем бесплатно», - поблагодарил местный житель Халид Омар.

Военные медики только начали работать, через несколько дней прибудет подкрепление - еще несколько специалистов и машины с оборудованием и медикаментами. И тогда, говорят врачи, можно будет отправиться и по окрестных деревням. Помогать тем, кто сам не может приехать.

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