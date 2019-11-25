Российские инспекторы проверят военные объекты в Португалии

Группа инспекторов из России в рамках Венского документа 2011 года об укреплении доверия и безопасности планирует провести инспекцию военных объектов одного из районов на территории Португалии. Инспекция пройдет в период с 25 по 29 ноября.

Площадь района составит около 16 тысяч квадратных километров. Инспекторы должны определить масштабы «осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению».

В ходе проверки российские инспекторы посетят учебные центры и полигоны, а также получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях.