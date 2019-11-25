Артиллеристы провели итоговые боевые стрельбы из «Мста-С» и Д-30: видео

В Саратовской области на полигоне Широкий Карамыш артиллеристы отстреляли более 1400 боеприпасов из самоходных гаубиц «Мста-С», буксируемых гаубиц Д-30, а также других артиллерийских орудий.

Военнослужащие уничтожили отдельные цели противника прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. Также они провели сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь.

Стрельбы прошли в рамках итоговой проверки солдат и сержантов учебного центра ракетных войск и артиллерии. Всего в маневрах приняли участие 500 солдат и сержантов. Военнослужащие окончили четырехмесячные курсы обучения на младших специалистов. Вскоре они отправятся в воинские части и соединения ВС РФ.