Артиллеристы провели итоговые боевые стрельбы из «Мста-С» и Д-30: видео
Под Саратовом более 500 солдат и сержантов, завершившие курсы обучения на младших специалистов, уничтожили цели противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Саратовской области на полигоне Широкий Карамыш артиллеристы отстреляли более 1400 боеприпасов из самоходных гаубиц «Мста-С», буксируемых гаубиц Д-30, а также других артиллерийских орудий.
Военнослужащие уничтожили отдельные цели противника прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. Также они провели сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь.
Стрельбы прошли в рамках итоговой проверки солдат и сержантов учебного центра ракетных войск и артиллерии. Всего в маневрах приняли участие 500 солдат и сержантов. Военнослужащие окончили четырехмесячные курсы обучения на младших специалистов. Вскоре они отправятся в воинские части и соединения ВС РФ.