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Российско-турецкий патруль в Сирии прикрыли вертолеты ВКС РФ

Наталья Вальханская
22:00 25.11.2019
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло по маршруту Дейрун-Ага – Делави-Кара в провинции Хасеке.
Российско-турецкий патруль в Сирии прикрыли вертолеты ВКС РФ
© Фото: ТРК Звезда

В Сирии усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейрун-Ага - Делави-Кара в провинции Хасеке. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России», - заявил генерал-майор.

© ТРК Звезда

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Матаб в провинции Ракка, Кобани - Эз-Зьяра, Аджами - Авшария, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Камишлия - Кабур-Эль-Бид - Дейрун-Ага - Дейрун-Кавен - Кейшка - Шейх-Ибрагим - Халака - Альванк - Мустафия - Гирра - Сарамсак - Банукия - Сармоак-Фуакани - Джиллика - Делави-Кара - Эль-Малаикие - Демир-Капу - Хибет-Тофла - Камишлия», - добавил Боренков.

© ТРК Звезда

При этом, по словам главы ЦПВС, на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 24 обстрела.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Кафр-Хамра, Сабикия, Алеппо, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Махрука, Мамухия, Кара-Джагез, Калаз-Тахтани, Кермель, Кинсибба, Санджека, Джанаджик провинции Латакия; Эр-Расив, Аджаз, Карутия провинции Хама; Суккория, Кефрайа, Хан-Шейхун, Телль-Эт-Тукри, Дрейба, Сукайят провинции Идлиб», - заявил Боренков.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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