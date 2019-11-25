«Союз-2.1в» с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк

ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. Как сообщили в Минобороны России, ракета была запущена с пусковой установки четыре площадки 43 в 20.52 по московскому времени.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России», - отметили в ведомстве

Все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.

В 20.54 мск ракету «Союз-2.1в» взяли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова космических войск ВКС РФ.