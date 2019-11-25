Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа вышли на холодные столичные улицы, чтобы подарить городу немного радости в День матери.

Молодые люди в боевой экипировке гуляли по Старому Арбату, где раздавали москвичкам цветы и зачитывали поздравления. Женщины благодарили военных за теплые слова, некоторые делали с ними совместные фотографии.

© ТРК "Звезда" В центре Москвы военнослужащие поздравили женщин с днем Матери

За несколько часов акции было подарено свыше тысячи цветов, сообщает пресс-служба округа.